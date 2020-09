Cinque procuratori pubblici bocciati! Ora parola al Gran Consiglio

BELLINZONA – Clamoroso terremoto nella giustizia ticinese! Il Consiglio della magistratura ha preavvisato negativamente la rielezione di cinque procuratori. Si tratterebbe di Zaccaria Akbas, Marisa Alfier, Anna Fumagalli, Francesca Lanz e Margherita Lanzillo.

I cinque sono stati ascoltati in audizione dopo aver presentato la loro intenzione di candidarsi per un nuovo mandato decennale, dunque sino al 2030.

Le candidature per i ventun ruoli di magistrati inquirenti, chiuse il 3 agosto, sono state 20, con tutti i pp attualmente in carica ricandidati. Nei mesi scorsi, Andrea Minesso si era ritirato. Cinque candidature, quelle degli uscenti, sono state preavvisate in modo negativo.

A decidere sarà ora il Gran Consiglio Zaccaria Akbas e Anna Fumagalli sono in quota PPD, Marisa Alfier è di area PS, Margherita Lanzillo di area PLR, Francesca Lanz in quota Lega.