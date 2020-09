"A quando una soluzione per le detenute in Ticino?"

TICINO – “La situazione delle detenute in Ticino solleva da ormai lunghi anni discussioni e preoccupazioni a più livelli”. Lo affermano i deputati Luca Pagani (primo firmatario), Claudia Crivelli Barella, Lara Filippini, Giorgio Galusero. Luigina La Mantia, Maruska Ortelli e Fabio Schnellmann attraverso un’interrogazione al Governo.

“Dopo la chiusura della sezione femminile nel carcere della Stampa – si legge nell’atto parlamentare –, esse sono detenute nel carcere giudiziario della Farera in condizioni chiaramente discriminatorie rispetto a quelle dei detenuti uomini. Questa struttura non è concepita e non si presta per detenzioni in regime ordinario o di anticipata esecuzione della pena, tanto meno per detenzioni di medio-lunga durata”.

“Di fatto le detenute non possono beneficiare delle libertà e delle opportunità offerte nel carcere penale della Stampa, in particolare per quanto attiene alla possibilità di trascorre tempo all’aria aperta o negli spazi comuni, rispettivamente di svolgere attività lavorativa all’interno della struttura.

La detenzione in cella non di rado si estende a 22 ore il giorno, a meno che sia data la possibilità di partecipare a qualche specifico corso durante poche ore nell’arco della settimana”.

E ancora: “L’alternativa per le donne è scontare la pena in strutture della Svizzera interna con tutte le difficoltà che ciò comporta, in particolare in termini di lontananza dalla famiglia, di difficoltà linguistiche e di inserimento”.

I sette deputati si dicono “preoccupati per la gravità della situazione e per il passare del tempo senza certezze in merito a una concreta soluzione a questa non più procrastinabile problematica”. Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Governo:

1. Quale concreta soluzione si prospetta per la creazione di una sezione femminile di esecuzione pena in Ticino?

2. Quali le tempistiche prevedibili?

3. Quale è stato lo sviluppo della popolazione carceraria femminile negli ultimi cinque anni?

4. Quante sono attualmente le detenute in esecuzione di pena alla Farera e quante sono collocate fuori cantone, rispettivamente in quali strutture carcerarie?