"Ancora aumenti di Cassa Malati record in Ticino. Ma il DSS non diceva il contrario?"

BELLINZONA – "Nonostante le roboanti dichiarazioni del direttore del DSS, Raffaele De Rosa - che soltanto ieri ha affermato di non accettare aumenti di Cassa Malati per il 2021 - oggi, puntuale come ormai ogni fine di settembre, da Berna è arrivata la conferma di un incremento dei premi per il Ticino di oltre il 2%. Ancora una volta, il nostro Cantone risulta ai primi posti a livello nazionale per crescita dei costi della salute". È così che inizia il comunicato del PLR in merito all'aumento dei premi cassa malati per il 2021 (vedi articoli suggeriti).

"Un record – continua la nota – per nulla invidiabile testimone di una situazione sempre più pesante e incomprensibile per i cittadini, a cui il PLRT esige si contrappongano contromisure concrete e strutturali, per arrivare ad un Ospedale cantonale universitario di riferimento. Come PLRT ci chiediamo come sia possibile che il DSS dichiari di essere in possesso di dati oggettivi incontrovertibili e inoppugnabili secondo i quali non ci si deve attendere nuovi aumenti, mentre invece le verifiche fatte dalle istanze federali arrivano a conclusioni sistematicamente diverse. C’è qualcuno che non la racconta giusta?".

E ancora: "Oppure è ormai comodo e forse politicamente pagante creare aspettative, poi sistematicamente smentite, per poi colpevolizzare le solite casse malati? Oppure ancora è davvero giunto il momento di assumersi le nostre responsabilità e rivedere un’offerta ospedaliera che sembrerebbe provocare costi più alti rispetto ad altre regioni della Svizzera? Possibile che non siamo capaci di dimostrare un po’ di umiltà cercando di capire come mai nei Cantoni Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Basilea Città, Neuchâtel, Obwaldo, Sciaffusa, Svitto e addirittura Zurigo vi è una situazione di pareggio o avranno una diminuzione dei costi?".



"Crediamo che la questione non possa più essere rinviata, in particolare appare quanto mai urgente riprendere in mano con convinzione e determinazione il tema della pianificazione ospedaliera. Qualità delle cure e costi corretti, ossia criteri di qualità e quantità devono condurre il Cantone verso un nuovo modello di sanità affinché questa continua crescita dei costi sia rapidamente corretta. Ad esempio puntando finalmente sulla creazione di un Ospedale cantonale universitario di

riferimento gestito dall’EOC nel quale concentrare i mandati di medicina altamente specializzata (MAS) attribuiti all’Ente".