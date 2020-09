È ancora botta e risposta Rossi-Ferrara. "Ammetta il gesto inopportuno". "La smetta di avvelenare il web"

BELLINZONA - È di nuovo scontro tra Tuto Rossi e Natalia Ferrara. Il democentrista pubblica un video, che sta girando in rete in queste ore, che suffragherebbe la sua idea che gli esponenti liberali hanno esultato e riattacca la deputata.

"Ferrara e Maderni festaggiano come al derby! Le granconsigliera Natalia Ferrara ha cercato di intimidirmi chiedendo che venga condannato dal consesso degli avvocati (?) perché ho commentato la foto di Lei che festeggia con Cristina Maderni l’affossamento della commissione d’inchiesta sulle violenze sessuali commesse dal leader socialista XX (nome noto alla redazione, ndr). (capo della commissione giovani dello Stato) ai danni delle ragazzine che doveva proteggere. Alcuni anni fa una fragile impiegata denunciò di essere stata molestata sessualmente da XX. Lei fu licenziata in tronco perché ritenuta bugiarda e XX rimase per altri 15 anni. Cosa è capitato non lo sapremo mai, perché avete affossato la commissione d’inchiesta", commenta.

"Non so se XX vi applaude. I socialisti di sicuro. Non hanno mai espresso una minima critica nel confronti del compagno XX (nemmeno le donne socialiste. Che vergogna!!!). Natalia non sarebbe meglio riconoscere che il tuo gesto era inopportuno?", la sfida.

E lei esplode: "Tuto Rossi ancora sul pulpito? Ma proprio tu? Ma davvero? Dal video si vede bene che NON esulto. Sono seduta al mio posto, ricambio il saluto di colleghe e colleghi sollevati come me che la CPI - per tutti i motivi esposti - non sia stata costituita", ribatte.

"Io non cerco affatto di intimidirti, come potrei, ti senti onnipotente. Io rilevo che appartieni ad un ordine chiamato a fare giustizia - insieme alla magistratura. E spiace doverlo dire, ma equilibrio, educazione e assenza di pregiudizi sono fondamentali, anche per il lavoro dell’avvocato. E no, non sono qualità che risconto in te. Dunque io mi tengo la mia opinione, tu puoi piantarla di avvelenare il web?", replica piccata. "Dobbiamo aspettarci centinaia di post come per il medico del traffico? È questo il nuovo tuo chiodo fisso. Accomodati pure, ma non pretendere che stia in silenzio a subire".