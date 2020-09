Il PS all'UDC :"Da oggi sei orfana del tuo cavallo di battaglia"

BELLINZONA - L'UDC, sta emergendo nelle analisi post-voto, forse dovrà cambiare strategia, dopo aver perso alle urne una delle sue battaglie più importanti. Che su un tema fondamentale abbia perso, è innegabile, e il PS lo sottolinea (lo ha fatto in diretta tv anche il co-presidente Fabrizio Sirica): “Se questa era la madre di tutte le lotte, da oggi l’UDC è orfana del suo cavallo di battaglia. La popolazione ha messo un punto", si legge sul profilo Facebook del partito.

"Netta sconfitta per l'UDC! Nonostante la vittoria in Ticino, la proposta ha perso 15% rispetto al 2014! Perdita di credibilità della destra da un lato, ma anche un chiaro segnale, una richiesta di protezione per lavoratrici e lavoratori a cui vogliamo e dobbiamo dare seguito", prosegue.

E lo legge come "un appello ai partiti borghesi di voler finalmente trovare un’intesa per migliorare i diritti di chi lavora!", argomento su cui promette di continuare a impegnarsi.