Aumentano i disoccupati residenti ma anche i frontalieri. L'UDC tuona: "Partiti, come volete arginare il disastro?"

BELLINZONA - I disoccupati tra i residenti aumentano, anche causa Covid. Ma qualcosa, secondo l'UDC, non quadra: e questo qualcosa è il numero dei frontalieri, che come è stato annunciato questa mattina è aumentato, sfondando quota 70mila in Ticino.

E il partito del presidente Marchesi si arrabbia, pensando alla sua iniziativa votata circa un mese e mezzo fa: "In occasione della campagna di voto sull’iniziativa per la Limitazione i partiti che combattevano la proposta dell’UDC, in Ticino sostenuta anche dalla Lega – cioè PLR, PPD, PS, Verdi, MPS e Forum alternativo – affermavano che non era questa la proposta giusta per combattere l’effetto sostituzione e il dumping salariale. L’iniziativa seppur sia passata in Ticino e in altri Cantoni, è stata bocciata a livello federale", ricorda,

"Uno degli obiettivi dell’iniziativa era proprio quello di impedire alle aziende di speculare assumendo personale estero quando invece vi è la possibilità di impiegare quello locale", prosegue, sottolineando come "i partiti e politici che si sono riempiti la bocca con semplici slogan quali “non possiamo isolare la Svizzera, bisogna trovare una soluzione cantonale” o “bisogna evitare che la medicina sia peggiore della malattia” o peggio ancora “il Ticino non vuole soluzioni razziste”, ora dovranno spiegare al popolo come intendono arginare questo disastroso e sistematico fenomeno di sostituzione di manodopera residente con quella estera".

I frontalieri sono aumentati dell'1,1%. "I dati di questi giorni, anche per chi ha le fette di salame sugli occhi, dimostrano che il futuro dei ticinesi è in costante svendita ai lavoratori frontalieri da parte di aziende che speculano perché la libera circolazione glielo permette. Quell’accordo che PLR, PPD, PS, Verdi e Co. hanno difeso con le unghie e con i denti e che ora, ancora una volta, possiamo verificare quanto sia positivo per i cittadini ticinesi".