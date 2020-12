Quando l'imprevisto cambia tutto. Combattere il Covid diventa il principale obiettivo del 2021

BERNA - Ai fini della loro attuazione verrà ovviamente considerata, nell'ambito di una pianificazione costantemente aggiornata, anche l'evoluzione della pandemia di COVID-19.

Il Consiglio federale ha fissato tre indirizzi politici per la legislatura 2019–2023, iniziata con la sessione invernale 2019 delle Camere federali: «la Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile»; «la Svizzera pro-muove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale»; «la Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale». Il Consiglio federale ha reso concreti questi indirizzi in 18 obiettivi, anch'essi validi per l'intera legislatura.

Il 21 settembre 2020 il Parlamento ha adottato il decreto federale sul programma di legislatura 2019–2023. Tale decreto segue per lo più quanto previsto dal Consiglio federale con tuttavia alcune piccole modifiche. Rispetto alla versione del Governo, le Camere federali hanno tra l'altro rinominato due indirizzi politici e due obiettivi, hanno aggiunto 25 misure e ne hanno eliminata una.

In sintonia con gli indirizzi politici e gli obiettivi per la legislatura, all'inizio di ogni sessione invernale sono presentati gli obiettivi del Consiglio federale per l'anno successivo. Il 7 dicembre 2020 la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha illustrato al Consiglio nazionale le priorità del Governo per il 2021. Con gli obiettivi annuali 2021 il Consiglio federale presenta il proprio programma per il secondo anno della nuova legislatura, programma che comprende 123 provvedimenti ripartiti su 25 settori politici di tutti i Dipartimenti. Gli obiettivi annuali servono al Consiglio federale quali guide operative, il più possibile concrete e misurabili, per la sua attività nell'anno successivo. Questo gli permette di tracciare un bilancio sul raggiungimento degli obiettivi nel suo rapporto sulla gestione per l'anno in questione.

Lo scopo principale per il prossimo anno è e rimane la lotta alla pandemia di COVID-19 e l'attenuazione delle sue conseguenze. Questo scopo non rientra tuttavia fra gli obiettivi del Consiglio federale e neanche nell'elenco di misure derivante direttamente dal programma di legislatura, il quale presenta l'attività legislativa per il quadriennio.