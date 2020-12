Lega, dopo Badasci anche Rückert saluta (ma si sapeva). I complimenti arrivano pure da Scherrer e Beltraminelli

MENDRISIO - Non solo Fabio Badasci, che l'altro giorno ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni dal Gran Consiglio (battibeccando con Matteo Pronzini). La Lega perde un altro membro del suo gruppo parlamentare, si parla di un pezzo da novanta, con tanta esperienza. Amanda Rückert oggi siederà per l'ultima volta sui banchi del Parlamento, infatti.

La sua scelta è professionale. È stata nominata quale nuova direttrice degli Affari giuridici della Città di Lugano e la Città stessa le ha chiesto di lasciare la carica. Dopo 10, con un post social dice addio alla politica (o arrivederci, chi lo sa).

"Oggi si chiude un importante capitolo durato quasi un decennio, quasi un terzo della mia vita. Oggi è il mio ultimo giorno da deputata al Gran Consiglio, da domani si rientra tra i ranghi dei cittadini comuni elettori, attenti alla cosa pubblica e alla vita politica. Quasi un decennio di attività emotivamente intensa, fonte di soddisfazioni ma anche di momenti di sconforto, di vittorie e di momenti meno gloriosi: questa è la Politica, l’attività parlamentare di un Paese democratico basato sul compromesso", ha scritto.

"Non sempre le proprie idee ottengono la maggioranza, ma non bisogna rassegnarsi, se si crede in ció che si fa. Esco di scena dalla politica attiva per ragioni professionali, ma non smetteró mai di amare la politica e di fare, nel limite delle mie capacità, ció che meglio credo per il mio Paese".

I suoi sentimenti? "E me ne vado con un po’ di nostalgia, ma con la convinzione di avere sempre cercato di fare del mio meglio per i cittadini e per il Ticino, ringraziando tutti coloro che mi sono stati vicino e che mi hanno sostenuto in questi anni: colleghe e colleghi, ma soprattutto le cittadine e i cittadini che con il loro voto mi hanno confermato per ben tre legislature.

Lascio un gruppo parlamentare a cui saró sempre vicina poiché composto da persone che stimo e che so faranno del loro meglio per portare avanti i valori che ci uniscono nella grande famiglia della Lega dei Ticinesi".

L'attività di Rückert è stata apprezzata anche da altri partiti, perchè nei commenti ha ricevuto i ringraziamenti di colleghi leghisti (Tonini e Aldi, per esempio), ma anche di altri politici, da Alain Scherrer, sindaco di Locarno ("Non ci sono barriere partitiche quando si lavora per il bene della comunità. Ho sempre ammirato il tuo impegno e lavoro, grazie e in bocca al lupo per il futuro!") a Paolo Beltraminelli, ex Consigliere di Stato popolare democratico ("Buona strada cara Amanda... sei entrata in GC quando sono entrato in Cds, sei sempre stata una politica profilata e corretta, brava").