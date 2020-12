"Il fotovoltaico nelle centrali idroelettriche e sui laghi artificiali: studiatene il potenziale"

BERNA - Rocco Cattaneo nell'ultimo periodo si sta concentrando sul fotovoltaico. Dopo aver commissionato in Ticino uno studio che ha mostrato come bisognerà prendere in considerazione anche spazi alternativi per creare energia dal sole, perchè non basteranno quelli "convenzionali".

Nei giorni scorsi invece ha inoltrato un postulato al Consiglio Federale, dove lo incarica "di fare uno studio dettagliato a livello nazionale sul potenziale di produzione di energia fotovoltaica grazie allo sfruttamento delle superfici delle opere delle centrali idroelettriche e delle superfici dei laghi artificiali. Lo studio dovrà pure contenere eventuali cambiamenti a livello normativo."

A suo avviso, "le recenti realizzazioni di nuovi impianti fotovoltaici come sulla Diga dell'Albigna in Val Bregaglia (GR) o sulla superficie del Lac des Toules (VS) rappresentano pratici esempi di opportunità notevoli".