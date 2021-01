TICINO – Da oggi, venerdì 1 gennaio, il congedo paternità diventa realtà. "Oggi – scrivono in un'iniziativa parlamentare generica Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò – è una giornata storica per la politica famigliare del nostro paese, in quanto è entrato in vigore il congedo paternità. Infatti, da oggi tutti i neopapà potranno beneficiare di un congedo pagato di 10 giorni, da usufruire nei primi 6 mesi di vita del bambino".

"Il Canton Ticino – si legge nell'atto –, come datore di lavoro, è stato da esempio introducendo ben prima dell'approvazione del popolo svizzero, un congedo paternità di 10 giorni per i propri collaboratori. Con la presente iniziativa, i sottoscritti deputati chiedono che la Lord venga adeguata alla legge federale allo scopo di permettere anche ai dipendenti pubblici la possibilità, di beneficiare del congedo paternità di 10 giorni nei primi 6 mesi di vita del neonato e non immediatamente dopo la nascita del bambino".