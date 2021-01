Paolo Beltraminelli in lista alle Comunali? "Mai dire mai"

LUGANO – Nuovo anno e nuovi preparativi alle elezioni comunali, ‘rinviate’ all’aprile 2021 a causa dell’emergenza coronavirus. Mentre i partiti si affrettano a consegnare le liste dei candidati, alcune situazioni rimangono da chiarire. ‘Ci sarà un Beltra-ritorno?’, è la domanda sulla bocca di tutti. L’ex consigliere di Stato Paolo Beltraminelli non esclude la sua candidatura attraverso un’intervista rilasciata a La Regione.

Se il 18 aprile prossimo sarà possibile votare Beltraminelli è tutto da decidere, ma l’ex direttore del DSS si è disponibile “qualora il partito lo volesse a tornare in consiglio comunale”. E la porta – lascia intendere al quotidiano bellinzonese – resta aperta anche per il Municipio. “Non solleciterò la candidatura, ma mai dire mai”. E in politica, lo sappiamo, mai dire mai per davvero...