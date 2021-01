LUGANO – "Gruppi interessati alla gestione dell'aeroporto di Lugano-Agno, tutto a posto?". Lo chiede al Municipio, per il tramite di un'interpellanza urgente, la consigliera comunale PLR Morena Ferrari Gamba e altri tre cofirmatari.

"Il 13 novembre 2020 – si legge nell'atto parlamentare – sono state aperte le offerte degli investitori privati che hanno risposto all’Invito a manifestare interesse per riprendere la gestione delle attività dell’aeroporto di Lugano-Agno. I Gruppi interessati erano 7. In seguito, dopo aver valutato le candidature in particolare progettualità, solidità finanziaria, competenze tecniche e operative) si sarebbe designato il Gruppo vincitore".

"Quale requisito pregiudiziale di valutazione – continua – è stato richiesto il blocco di CHF 10 Mio con la relativa dichiarazione dei beneficiari economici e l’origine dei fondi bloccati entro e non oltre il termine del 18.12.2020. Dai media apprendiamo, oltre ad un tentativo da parte del Municipio di modificare i modelli di business proposti dai singoli, che i termini di deposito e la relativa dichiarazione, richiesta pregiudiziale, non siano stati soddisfatte da tutti i gruppi finalisti nei termini previsti dal concorso".

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Municipio:

1. Tutti i Gruppi finalisti hanno depositato CHF 10 milioni entro i termini prescritti (18.12.2020)? In caso negativo, quali non lo hanno fatto e quali le eventuali ragioni?

2. Tutti i gruppi hanno dichiarato la provenienza degli stessi secondo i termini prescritti (18.12.20210)? In caso negativo, quali non hanno provveduto a farlo?

3. In caso di continuazione delle trattative con più candidati per l’attribuzione della gestione dell’aeroporto eventualmente in modo congiunto a più gruppi finalisti, gli stessi hanno precedentemente soddisfatto singolarmente tutte le condizioni del concorso? Vista l’importanza della questione chiediamo che la risposta venga data all’inizio della prossima seduta del Consiglio Comunale prevista per lunedì 8 febbraio 2020.