Bellinzona, per Lega e UDC è troppo semplice. "Ancora non si è capito chi ha combinato che cosa..."

BELLINZONA - La decisione comunicata oggi dal Municipio di Bellinzona sa di "punizione" per il direttore sospeso del Dicastero opere pubbliche il trasferimento all’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), perchè viene specificato che cambieranno stipendio e responsabilità. Ma per Lega e UDC non pare essere sufficiente, anzi viene definito un pasticcio per evitare scontri in vista delle elezioni.

"Una volta di più le logiche partitiche – a breve ci sarà il rinnovo delle cariche comunali – hanno avuto il sopravvento sul corretto funzionamento dell’amministrazione comunale. Certamente si tratta di una soluzione di comodo per evitare lo scontro con l’abile avvocato della controparte, ma per nulla rispettosa dei cittadini di Bellinzona", si legge in una nota.

"Ricordiamo che a tutt’oggi non si è ancora capito chi ha combinato che cosa e soprattutto chi ha delle responsabilità sul sorpasso di spesa di 5 milioni di franchi. La comunicazione della Città, volutamente lacunosa, e l’impossibilità per le commissioni di poter accedere ai documenti (nel caso specifico l’audit sul collaboratore) non hanno permesso di conoscere la realtà esatta dei fatti. Un modo di fare che deploriamo, altro che la voglia di chiarezza e di trasparenza tanto cara alle autorità. Una nuova camionata di sabbia della dopo quella sui sorpassi allo Stadio comunale e al Policentro di Pianezzo. E via in attesa della prossima…".

E chiedono:

"1. Chi ha deciso il trasferimento del direttore sospeso del Dicastero opere pubbliche e secondo quali motivazioni?

2. Si tratta di una nuova funzione? Se sì perché proprio ora, se no chi va a sostituire?

3. Chi ha deciso dopo una sospensione di un anno (tuttora valida) del collaboratore di assegnargli una nuova funzione senza neppure un concorso?

4. Chi ha deciso è perché di non procedere con un regolare concorso?

5. Quali sono gli elementi emersi dall'audit interno sulla sua persona? Chi garantisce del Municipio che non sono contenuti elementi di colpevolezza, lacune professionali o altro ancora?

6. Chi si assumerà la colpa di un eventuale insuccesso di questo modo di agire frettoloso, poco trasparente e per nulla corretto?

7. Qual è il mansionario di questa funzione e il salario previsto?

8. Il Municipio conferma che su altri quattro cantieri sempre di responsabilità dell’interessato (campo sintetico, caserma dei pompieri, Piazza Grande Giubiasco e Ecocentro) i sorpassi sono tutti vicini al 10% a conferma di una gestione carente?"