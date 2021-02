Un altro nome eccellente a Lugano. Fulvio Pelli in corsa per il Consiglio Comunale

LUGANO - Un nome eccellente in corsa per il Consiglio Comunale di Lugano. Non solo il PPD schiera personaggi di spicco come Paolo Beltraminelli, per il Legislativo, e Filippo Lombardi per l'Esecutivo.

Anche nel PLR torna infatti in campo un ex presidente e ex Consigliere Nazionale. Fulvio Pelli lo aveva annunciato lo scorso anno, e adesso ha raccolto ancora la sfida. Sarà dunque il lista per il Consiglio Comunale.

Nessuna sorpresa per i candidati liberali al Municipio: sono Roberto Badaracco, Luca Cattaneo, Rupen Nacaroglu, Andrea Nava, Fabio Schnellmann, Karin Valenzano Rossi e Giovanna Viscardi.