Il 13 giugno sarà una data importante: si voterà sulla Legge Covid-19

BERNA - Ci andrà alle urne a votare sulla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19). Il referendum è infatti riuscito. Si voterà il 13 giugno.

L'11 e il 12 gennaio 2021 due distinti comitati referendari hanno depositato complessivamente 123 879 firme contro la legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2). La Cancelleria federale ha controllato le 73 185 firme corredate dell'attestazione del diritto di voto, accertando la validità di 72 622 di esse.

Per la prima volta, i comitati hanno avuto la possibilità di depositare firme prive dell'attestazione del diritto di voto. In virtù dell'articolo 2 della legge COVID-19 (RS 818.102), spetta infatti alla Cancelleria federale procurarsi presso il servizio competente (di norma il Comune) le eventuali attestazioni mancanti. Tale agevolazione ha carattere provvisorio e si applica alle domande di referendum contro gli atti legislativi del Parlamento la cui pubblicazione nel Foglio federale non sia posteriore al 31 luglio 2021 (è quanto prevede l'ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto; RS 161.17).

Come previsto dall'ordinanza summenzionata, la Cancelleria ha quindi rinunciato a richiedere le attestazioni relative alle firme rimanenti.

Riusciti anche i referendum contro la legge sul CO2 e la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Accertata la riuscita formale dei tre referendum, il 3 febbraio 2021 il Consiglio federale ha quindi deciso che le tre leggi saranno poste in votazione il 13 giugno 2021.