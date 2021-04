Di nuovo! Il sergente maggiore condannato per un post nazifascista minaccia un vandalo sui social

BELLINZONA - Ci è ricascato. Qualche anno fa (era il 27 gennaio del 2016) un poliziotto, sergente della Polizia, pubblicava sui social un post dal contenuto vicino a simpatie nazi-fasciste. Scoppiò una bufera, fu condannato ma qualche anno dopo fu promosso a sergente maggiore. Qualche giorno fa, di nuovo su Facebook, un post dai toni decisamente accesi.

L'uomo ha trovato la sua vettura danneggiata da un vandalo. E la sua reazione è stata pesantissima: minaccia colui che ha vandalizzato la sua automobile di “accorciare il suo destino terreno”. Il vandalo iene chiamato “succedaneo d’uomo nonché figlio di padre ignoto”. Scrive che se lo incontrasse “per il tempo necessario dimenticherò chi sono nella vita e sarà forse l’unica volta che non vedrai l’ora che arrivino in tuo aiuto i tanti odiati sbirri! Applicherò un'antica legge non comune alle nostre latitudini...”.

Frasi che non sono passate inosservate ai Verdi del Ticino, che sottolineano come l'agente minacci di farsi giustizia da solo. Claudia Crivelli Barella, Cristina Gardenghi, Nicola Schoenenberger, Andrea Stephani e Samantha Bourgoin interrogano in merito il Governo.

"Il fatto, di per sé già grave, lo è ancora di più se si considera che l’autore delle minacce era stato condannato per aver postato sui social media contenuti di stampo nazifascista. Nonostante la condanna l’agente era stato promosso, qualche anno dopo la condanna, a Sergente maggiore. Alla luce di questi gravi fatti e dell’assordante silenzio del Capo del dipartimento delle

Istituzioni, chiediamo al Lodevole Consiglio di Stato:

1- È stato informato dal DI dei fatti?

2- Come giudica il CdS le esternazioni pubbliche del Sergente maggiore?

3- Il DI intende prendere provvedimenti contro il funzionario?

a. Se sì, quali?

b. Se no, ritiene che una persona che ha mostrato in passato simpatie nazifasciste e ora minaccia di farsi giustizia da sé, quando invece dovrebbe essere garante e difensore della Legge, sia all’altezza del suo compito di Sergente maggiore?"