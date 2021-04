Oggi Parmelin a Bruxelles, senza un piano. Forse si limiterà solo a constatare le difficoltà

BRUXELLES - Oggi a Bruxelles si svolgerà l'atteso incontro tra Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per cercare di sbloccare il dossier relativo all'accordo quadro, su cui il Governo Federale non pare avere un piano preciso.

A quanto pare, Parmelin si limiterà a constatare che ci sono degli ostacoli verso l'eventuale firma di un accordo. In particolare, l'UE sarebbe convinta di quanto ipotizzato ormai nel 2018, mentre per Berna si dovrebbe ancora discutere riguardo le misure d’accompagnamento (tutela dei salari), gli aiuti di Stato e la Direttiva sulla cittadinanza europea.

Parmelin sarà solo. Cassis non sarà presente per una precisa richiesta di Bruxelles, per motivi protocollari. Il suo Piano B non aveva comunque raccolto consensi, né nella stanza dei bottoni bernese né fra i partiti.