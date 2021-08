Berset: "Il Covid Pass deve essere una scelta, la coercizione non è un'opzione"

BERNA - Domani si festeggia il Natale della Patria e nel discorso di Alain Berset non potevano non esserci ampi accenni alla crisi pandemica che stiamo vivendo da ormai un anno e mezzo, da cui a suo dire la Svizzera è uscita rinsaldata.

Ha sottolineato l'importanza della responsabilità individuale, che esiste solo quando si hanno delle vere scelte: come ora, in cui ci si può vaccinare o no.

Nel mentre Berset ha detto qualcosa di importante per quel che concerne il Covid Pass: "Ognuno deve poter decidere da solo se vuole usarlo o no. Solo con la responsabilità personale e l’opportunità di scelta si può creare una vera coesione sociale. La coercizione non è un’opzione".

L'accesso ai servizi pubblici deve essere garantito a tutti.