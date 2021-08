Bertoli: "Vaccinatevi o presto dovremo di nuovo chiudere negozi e ristoranti. Zali e Gobbi, anche voi!"

BELLINZONA - Invita tutti a vaccinarsi, Manuele Bertoli. Ripete convinto che è la strada maestra per uscire dalla pandemia di Covid. E estende l'invito anche ai suoi colleghi di Governo che per il momento hanno deciso diversamente

Interpellato da tio,ch in merito alle misure di protezione per le scuole, fa sapere come "non possiamo escludere che vi siano dei casi positivi, visto l'andamento della curva pandemica un po' in tutta Europa. Per precauzione preferiamo cominciare con delle misure particolari, dedicate a questa fase iniziale". Dunque, si comincia con le mascherine. Per ora non serve fare test a tappeto, perchè qualora si scoprissero dei positivi, in questo modo non contagerebbero altre persone. Ma se si pensasse a un focolaio in un istituto, si passerebbe a testare tutti, come già fatto lo scorso anno.

In merit a Gobbi e Zali, ha detto: "Non vaccinarsi è un loro diritto personale, ma non aiuta l’autorità a mandare segnali completamente credibili. Io li invito a cogliere l’occasione di vaccinarsi, perché credo che sia importante per veicolare un messaggio semplice e chiaro alla popolazione: "questa è la strada maestra per uscirne". Quella parte minoritaria di popolazione che non vuole vaccinarsi può fare questa scelta solo grazie alla maggioranza che si è vaccinata, altrimenti presto saremmo di nuovo qui a chiudere negozi, ristoranti e a dover autolimitarci tutti per l'ennesima volta. Un’esperienza che la nostra società non vuole più fare".