Il Municipio di Bissone contro il suo capo dicastero: "Ritiri la segnalazione ai danni della direttrice"

BISSONE - Il Municipio si dissocia dal gesto del capo dicastero scuola, che ha denunciato la direttrice dell'istituto scolastico per aver iscritto un allievo proveniente da Campione d'Italia, con alcuni problemi (avrebbe bisogno di una formazione ad hoc ed è indietro di un anno).

Sono parole davvero dure quelle dell'Esecutivo: "Il Municipio deplora l’iniziativa personale, unilaterale e non autorizzata da parte del capodicastero, che ha violato il principio di collegialità ed ha altresì diffuso informazioni personali particolarmente delicate e degne di protezione. Per questo l’esecutivo esprime le proprie scuse ai bambini e alle famiglie interessate".

Non è stata una denuncia quella di Vladimiro Bernardi al Ministero Pubblico, bensì una segnalazione, a titolo personale dato che i colleghi non gli avrebbero mai dato il via libera per farlo a nome del Municipio stesso. Anzi, l'auspicio è che la segnalazione venga ritirata

Nella nota viene evidenziata la volontà di collaborare con Campione d'Italia, che sta vivendo delle difficoltà, dando disponibilità "nel limite dei posti disponibili, ad integrare bambini ivi residenti nella propria sede della scuola dell’infanzia, rispettando le necessità dei singoli e le priorità definite dai professionisti che operano nella scuola".