Michele Foletti nuovo sindaco di Lugano dal 4 ottobre

LUGANO – Tempo scaduto. Il termine massimo per inoltrare le candidature, permesse solo ai municipali, è esaurito. La buca delle lettere di Palazzo Civico non ha registrato ulteriori candidature. Sarà quindi il leghista Michele Foletti a guidare l'Esecutivo di Lugano come nuovo sindaco in successione a Marco Borradori.

Foletti ha parlato alla RSI: "Sarò semplicemente me stesso. Parteciperò di più alla vita cittadina. Resterò in Gran Consiglio? Sì, se organizzato bene le due cariche sono compatibili". Sul vicesindaco: "Non lo so. Ci rifletterò in questa settimana".

Foletti inizierà la sua avventura da sindaco di Lugano il prossimo 4 ottobre. La sua elezione avverrà in elezione tacita.