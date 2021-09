BERNA - Netto il no nazionale all'inziativa denominata 99%, il cui titolo ufficiale era "Sgravare i salari, tassare equamente il capitale": 64,9% dei cittadini votanti ha detto no, l'oggetto è stato bocciato in tutti i Cantoni.

In Ticino il no ha vinto col 66,5% dei voti.

Per quanto riguarda i maggiori comuni, il no ha prevalso ovunque: col 61,46% a Bellinzona, col 59,87% a Chiasso, col 58,07% a Locarno, col 68,84% a Lugano e col 66,9% a Mendrisio.

A dire sì sono stati solo Astano e Vallemaggia.