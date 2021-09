Matrimonio per tutti: Verdi, PS e comunità LGBTQ+ esultano. E qualcuno fa già la proposta...

BELLINZONA - Grande è la gioia di chi era a favore del matrimonio per tutti, visto come uno storico passo avanti per la società svizzera

I primi a esultare sono stati i Verdi del Ticino, ricordando gli inizi della battaglia: "Sí lo voglio! Lo hanno detto il 64% delle svizzere e degli svizzeri secondo le proiezioni della SSR. Una decisione storica che corona anche il lavoro pionieristico dei verdi che ben 23 anni fa inoltravano la prima proposta di matrimonio per tutti tramite la consigliera nazionale Ruth Genner". Anche il PS festeggia, sottolineando l'impegno dei militanti in anni e invitando chi lo desidera a iscriversi al partito.

A Viganello intanto, riferisce il CdT, una ragazza ha subito chiesto la mano alla compagna. Al Bistrot Vecchio Torchio erano appena stati ufficializzati i risultati delle urne ed erano presenti numerosi esponenti del fronte per il sì.

"Quello che arriva dall’intera Svizzera è un messaggio fondamentale in difesa dei diritti di tutti", ha detto a La Regione il co-coordinatore dell’associazione per i diritti Lgbtq+ Imbarco immediato Francesco De Angelis. E a chi era contrario, chiede di non aver paura: "Questo risultato estende i diritti a tutti senza negarli a nessuno, garantendo la massima protezione ai 30mila figli di famiglie omosessuali già presenti in Svizzera e a coloro che verranno. Non solo si smette di trattare gli omosessuali come cittadini di serie B, come vorrebbe una concezione maschilista e ‘genetica’ della genitorialità, ma si riconosce anzitutto la tutela di questi bambini: la cosa più importante, anche se a volte l’inasprirsi del dibattito l’ha spinta un po’ in secondo piano".