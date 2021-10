LUGANO – Roberto Badaracco è il nuovo vicesindaco di Lugano. Se la Lega è furibonda per la scelta, è ovviamente l'opposto in casa PLR. La sezione luganese "si congratula per la nomina di Vicesindaco del nostro Municipale On. Roberto Badaracco e si felicita che siano stati rispettati gli equilibri in vista di una legislatura costruttiva e propositiva. Un risultato personale che premia la sua lunga militanza e dedizione al Partito e alla Città".

E ancora: "Auguriamo a Roberto Badaracco buon lavoro così come all’ On. Karin Valenzano Rossi e a tutti i Municipali. Una premessa questa, all'insegna della collegialità e della collaborazione in seno all’Esecutivo, nel rispetto della rappresentanza delle forze politiche in Municipio e in Consiglio Comunale. Al Sindaco Michele Foletti vanno pure i nostri migliori auguri certi che saprà affrontare questa corta legislatura in modo positivo e a favore di tutta la cittadinanza".