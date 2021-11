Lugano dice no al Rabadan: "La sua identità coincide con quella di Bellinzona, non è corretto spostarlo"

LUGANO - Il Rabadan a Lugano? Il Municipio della Città del Ceresio dice no, perché la manifestazione è legata a Bellinzona. Se ieri Badaracco per esempio non aveva chiuso le porte all'opportunità, oggi in una nota l'Esecutivo precisa la sua posizione e le circostanze in cui potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi.

"In merito all’ipotizzato trasferimento provvisorio del Carnevale di Bellinzona a Lugano, la Città precisa che il Municipio non è mai stato contattato dalla Società Rabadan per valutare tale eventualità. Dal 2012 il carnevale bellinzonese figura nella lista delle Tradizioni viventi in Svizzera, progetto che tutela il patrimonio culturale immateriale dei territori elvetici", si legge.

"Considerato, quindi, come l’identità stessa del Rabadan coincida con quella di Bellinzona (che lo ospita in questa forma dal 1863), il Municipio di Lugano non vede oggi come corretta l’opzione di spostarlo - anche per un solo anno - a Lugano", prosegue la nota.

Che poi precisa: "Un eventuale intervento a sostegno della tradizione del Rabadan da parte della Città di Lugano potrebbe essere approfondito esclusivamente su richiesta e con l’accordo del Municipio di Bellinzona che, al momento, non ha manifestato tale esigenza".