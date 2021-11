Quadri puntualizza: "Non ho mai detto che il Municipio ha ordinato la demolizione dell'ex Macello"

di Lorenzo Quadri*

Tanto per la cronaca, visto che alcuni portali già montano la panna. Ovviamente non ho mai detto che il municipio di Lugano ha ordinato la demolizione dell'ex Macello, dato che così non è. Con il giornalista de LaRegione ho accennato ad un intervento pubblicato sui social che prendeva di mira il municipio contestualmente alla demolizione dell'ex Macello.

In circostanze normali non avrei chiesto di pubblicare una rettifica, ma nell'attuale situazione non ci si può permettere di lasciar planare dubbi.

Certo, avrei potuto chiedere di rileggere l'articolo prima della pubblicazione, ma sinceramente non pensavo nemmeno che il riferimento alla vicenda ex macello vi sarebbe confluito, essendo del tutto marginale nel contesto dell'argomento trattato.

*Municipale di Lugano, Lega