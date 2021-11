Verso la creazione di 1'180 nuovi posti in casa anziani

BELLINZONA - La Pianificazione integrata anziani e cure a domicilio 2021-2030 compie oggi un nuovo significativo passo verso la sua approvazione. Dopo la presentazione del 27 ottobre 2021 al Consiglio di Stato, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha discusso l’esito della consultazione con i rappresentanti dei Comuni. Il DSS procederà a redigere il messaggio governativo di accompagnamento al rapporto entro fine anno.

La consultazione, avvenuta durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, ha coinvolto gli enti e Comuni interessati da questa pianificazione, 85 dei quali hanno espresso il loro parere e fornito importanti contributi, anche attraverso specifici incontri. Ciò ha permesso di definire le priorità d’intervento di implementazione della Pianificazione, elementi che saranno inseriti nel Messaggio governativo.

In generale c’è condivisione sui contenuti del documento. La maggioranza degli interpellati si è manifestata favorevolmente sui principi di base della Pianificazione integrata, sugli approfondimenti qualitativi, sulla strategia di promozione di gestione integrata dell’offerta tramite progetti pilota e ha condiviso la necessità di migliorare l’accesso e rafforzare il coordinamento delle prestazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, la maggioranza dei partner interpellati condivide la scelta dello scenario posto in consultazione, che conferma l’orientamento al mantenimento a domicilio e prevede, in particolare, la creazione di 1'180 nuovi posti letto nella Case per anziani, la conferma dei posti RAMI già in fase di realizzazione (30 nuovi posti letto), l’incremento dell’offerta di cure a domicilio di 290'000 ore e un importante sviluppo (+105% in termini di spesa) dei servizi d’appoggio.

L’esito della consultazione è stato presentato al Consiglio di Stato durante la seduta del 27 ottobre 2021 e nelle settimane successive è stato condiviso con i rappresentanti dei Comuni. Prossimamente il Consiglio di Stato trasmetterà il Rapporto di Pianificazione al Gran Consiglio, competente per la sua approvazione definitiva.

La versione finale del rapporto, la sintesi grafica e i suoi dodici allegati sono pubblicati sul sito www.ti.ch/pianificazione-lanz-lacd.