"Il Mendrisiotto non diventi un parcheggio a cielo aperto dei TIR"

MENDRISIO – "L’idea di Ustra di realizzare sull’autostrada nel Basso Mendrisiotto una corsia separata per la sosta dei camion in attesa di sdoganamento ha suscitato la giusta reazione da parte degli esecutivi locali. Il territorio, già fortemente messo sotto pressione per quanto concerne il traffico, paga pesantemente lo scotto anche sotto il profilo della qualità dell’aria e del deturpamento del paesaggio". Inizia così l'interrogazione che i deputati PPD Giorgio Fonio, Maurizio Agustoni e Luca Pagani hanno sottoposto al Governo.

"Ora, risulta incomprensibile l’atteggiamento di Ustra che d’innanzi ad un’unanime presa di posizione degli amministratori locali ha ritenuto di non dover concedere nessuna apertura non “ammorbidendo” in alcun modo il progetto. Una posizione irrispettosa per il distretto e che chiede a questo punto un intervento deciso da parte del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato".

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande formulate al Consiglio di Stato:

1. È informato di quanto Ustra è intenzionata a realizzare nel Mendrisiotto?

2. In caso di risposta affermativa, quale è la posizione? È disposto a sostenere la regione nei confronti di Ustra?