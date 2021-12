Il Ticino dice sì al 2G ma no alle chiusure

BELLINZONA - No alle chiusure previste nel cosiddetto modello 2G plus, via libera invece al 2G semplice. È la risposta del Consiglio di Stato ticinese alla consultazione promossa da Berna sulle possibili misure per combattere il peggioramento dell'epidemia Covid.

Piace il modello in cui solo vaccinati e guariti potranno accedere ai luoghi pubblici, invece le chiusure vanno tenute come ultima ratio in seguito.

Il Ticino boccia anche l'obbligo del telelavoro e un ritorno alla didattica a distanza nelle università. No pure alle limitazioni per gli incontri privati, pensate nel caso in cui ci siano vaccinati tra gli invitati, e il test negativo per i vaccinati andrebbe per Bellinzona introdotto solo dove si sta in gruppo senza poter usare la mascherina.