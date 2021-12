Bertoli: "Un altro anno di pandemia, ci sono stanchezza e risentimento. Portiamo pazienza"

BELLINZONA - Manuele Bertoli coglie l'occasione del Natale per rivolgere un augurio, da presidente del Governo, ai ticinesi, esortandoli alla pazienza e all'unione.

"In occasione di questo anno che termina, un altro accompagnato dalla pandemia, con i suoi alti e i suoi bassi, anzi i suoi bassi e qualche alto che stiamo vivendo in questo periodo, siamo tutti stanchi e provati e nella popolazione gira anche un po' di rabbia, di risentimento perchè una situazione che doveva passare non è ancora passata. Io credo che dobbiamo portare pazienza e sopportare, si deve essere convinti che solo con gesti personali a favore si sè stessi e degli altri ne potremo uscire", dice.

E guarda avanti. "Speriamo che il 2022 sia l'anno giusto e ci sono le premesse affinchè questo possa succedere. Voglio augurarvi buone feste e un ottimo 2022 e sopratutto incoraggiarvi a stare uniti e a fare in modo che il periodo difficile diventi un'esperinza che fa crescere la collettività, in modo che essa diventi ancora migliore quando sarà passato".