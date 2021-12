BERNA – Una mappa della rete ferroviaria e delle grandi linee lungo le quali i treni sfrecciano attraversa-no il nostro Paese da Nord a Sud e da Est ad Ovest. Queste linee uniscono anche i consiglieri federali, posizionati sulla mappa nel loro luogo d’origine. Il Consiglio federale unito nella sua diversità e la diversità della Svizzera che è una forza del nostro Paese: sono questi i temi rappresentati nella nuova fotografia del Consiglio federale, che parla di legami, coesione e pluralità.

Il messaggio

"Proprio come i membri del Consiglio federale, le Svizzere e gli Svizzeri si differenziano per la loro origine, lingua, cultura e mentalità. Ma è assieme che formiamo la Svizzera. Questa diversità fa la forza del nostro Paese", ricorda il Presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Questo valore è tanto più importante in questo momento, con la pandemia di COVID-19 che continua a stravolgere le nostre abitudini e a mettere a dura prova la nostra pazienza. Ora più che mai è necessario mostrare ciò che ci unisce, piuttosto che ciò che ci separa. E a mettere un po’ di colore in questi tempi cupi.

Il fotografo ticinese Stefano Spinelli ha realizzato lo scatto e la postproduzione su un’idea del Presidente della Confederazione.

La fotografia ufficiale del Consiglio federale è stata stampata in 50 000 copie e può essere ordinata sul sito Internet www.admin.ch, da dove può anche essere scaricata. Un breve filmato mostra come è stata realizzata