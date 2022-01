"Ci impegneremo a promuovere una Lugano innovativa"

LUGANO – Nessuna cerimonia d'inizio anno a Lugano. Troppo incerta la situazione pandemica in Ticino. Ma il sindaco di Lugano Michele Foletti non ha voluto far mancare il proprio messaggio ai suoi cittadini. Sui canali social della Città di Lugano è stato infatti pubblicato il video-discorso di Foletti accompagnato dall'esibizione al LAC dell'organettista di strada Jörg Wolters insieme all’Orchestra giovanile della Svizzera italiana.

"Il Municipio – dice il sindaco – si impegnerà ancora di più per promuovere una Lugano innovativa e partecipativa, che sappia valorizzare e mettere armonicamente in musica le diverse anime e le diverse sensibilità che la compongono. Buon anno Lugano e buon anno a tutti voi".