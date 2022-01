Droni vs Gipeti, la Ficedula: giù le mani da quei rapaci

LOCARNO - Il secondo tentativo di nidificazione del Gipeto rischia di andare in fumo come era successo lo scorso anno. Ieri, segnala l'associazione Ficedula, "il volo ripetuto di un drone ha fatto uscire due volte la femmina in cova dal nido, costruito nel mese di dicembre. L'episodio è stato osservato e comunicato da chi sta seguendo da mesi la nidificazione.

Il volo dei droni contro le pareti rocciose rappresenta sempre una grave minaccia per le nidificazioni in corso di specie delicate o minacciate o, come in questo caso di una nidificazione ritentata dopo 151 anni dalle ultime in Ticino: quella di una delle coppie ticinesi di Gipeto.

Aquile reali, falchi pellegrini, gheppi, gufi reali e altre specie possono, se disturbate, abbandonare definitivamente i loro nidi. Il pericolo è molto più grande quando ci sono le uova, o l'uovo.

Ficedula non vuole criminalizzare l'uso dei droni, ma altresì attirare l'attenzione del pubblico, e soprattutto degli utenti dei droni: state distanti dalle pareti rocciose!".

La Ficedula ricorda che il disturbo di questo tipo è un reato ed è perseguibile penalmente.