Cinque chilometri e sette tappe per rifocillare stomaco e anima

ORSELINA - Mangia, cammina, bevi, stai in compagnia. La formula delle passeggiate enogastronomiche piace molto, come mostrano le massicce partecipazioni a tutte quelle che vengono organizzate. Da domani sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione della passeggiata enogastronomica tra Cardada e Cimetta che si terrà sabato 14 maggio 2022.

Si terrà con qualsiasi tempo e si compone di sette tappe disposte lungo 5 chilometri di sentieri, perlopiù situate presso i rifugi e le capanne della zona, dove si potrà gustare un menu completo, ossia dalla colazione al digestivo di fine passeggiata, il tutto servito tramite stoviglie e posate rigorosamente biodegradabili. Il check in avverrà presso la partenza della funicolare a Locarno-Muralto, che porterà i partecipanti ad Orselina. Si salirà con la funivia fino a Cardada per poi spostarsi alla partenza della Seggiovia, da dove si seguirà un percorso a piedi fino a raggiungere la zona di Brüsciada e l’Alpe di Vegnasca. Si continuerà a piedi salendo lungo il sentiero, fino a raggiungere Cimetta e la piattaforma panoramica. Si terminerà il giro con una discesa in seggiovia e una breve passeggiata fino alla Chiesa di Cardada.

Le partenze avverranno in gruppi di 50 persone, il primo partirà alle 8.30, i seguenti saranno scadenzati ogni 15 minuti, con 600 posti totali disponibili.

Oltre a stuzzicare il palato con prelibatezze, potranno anche rifocillare lo spirito grazie al contesto naturale nella quale si svolge la manifestazione. Un evento che sposa natura e tradizione gastronomica, una piacevole passeggiata in compagnia di amici e familiari con alcune ghiotte soste dove fermarsi a gustare l’offerta enogastronomica, e godersi l’imperdibile panorama offerto da Cardada-Cimetta.