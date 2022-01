Scandalo in Premier League. La stella dello United Mason Greenwood accusato di violenza e stupro

MANCHESTER – La giovane stella del Manchester United e della Nazionale inglese Mason Greenwood è stato sospeso dal club inglese dopo essere stato pubblicamente accusato di molestie, violenza domestica e stupro dall'ex fidanzata Harriet Robson.

Il caso ha scioccato l'intera Premier League e il Regno Unito, ma i non mancano i contorni di gossip. No, perché immagini e audio diffusi dalla 21enne contro il calciatore sono stati cancellati dai social e smentiti dal padre di lei. Intanto, però Greenwood è stato sospeso dal club e arrestato dalla polizia. La giovane ha pubblicato – e poi rimosso – foto di labbra spaccate e lividi sul corpo con la didascalia "ecco come mi tratta Mason Greenwood".

Ma non solo. No, perché la 21enne ha pubblicato anche un audio in cui si sente una voce maschile 'ordinarle' di "aprire le gambe". Al suo rifiuto, ecco l'ira: "tu fai il ca**o che voglio io. Decido io se sco****i o no".