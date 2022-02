Questione di unfollow e cancellazioni di account. Icardi e la Nara ai ferri corti? Per ora, al safari...

PARIGI - Cosa vuol dire quando uno sportivo famoso come Mauro Icardi si cancella dai social? Se una persona comune decide di chiudere il proprio profilo Instagram, si penserà che era stufa, che non ha più tempo da dedicare, oppure si prenderà nota e si andrà oltre. Ma se il gesto è di Icardi, la prima conclusione cui si arriva è: crisi con Wanda Nara, soprattutto se il giorno prima dell'addio a Instagram lui aveva smesso di seguire lei! Però poi...

Le storie delle coppie famose spesso appassionano come telefilm e qualche mese fa i due avevano offerto al loro pubblico un'autentica commedia romantica a puntate. C'era tutto: lui, lei, l'altra (che era la modella Eugenia Suarez), il tradimento, la scoperta, la rabbia, lei che insulta l'altra, la volontà di non giocare più se lei lo avesse lasciato, la paura di lei (che è sua agente). E infine la riappacificazione, con lui che, di fronte alle richieste di lei, le scriveva "ti ho dato tutto e hai tutto: spero che tu possa essere felice perché questo renderebbe felice me" e lei che replicava come "siamo andati dall’avvocato e abbiamo firmato l’accordo per il divorzio, ma il giorno dopo Mauro mi ha scritto una lettera e ho capito che non ho niente se non sono con lui".

Tutti vissero felici e contenti? Per un po', sì. Ma ora ecco la mossa a sorpresa di Icardi, che si è cancellato da Instagram. Cosa significa? I primi rumors non hanno avuto dubbi. Lui e la moglie sono di nuovo in crisi e lo testimonierebbe il fatto che lei ha pubblicato una foto dove si vedeva (casualità? Davvero poco probabile...) senza la fede.

Poche ore dopo, il nuovo colpo di scena che parla di normalità. La Nara ha ampiamente raccontato nelle stories una visita a un safari. Oltre alle figlie, presente Mauro Icardi.

Tutto tutto apposto? Si è trattato di una lite estemporanea? Chi lo sa, chi conosce il confine tra spettacolarizzazione e realtà.