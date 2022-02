Che paura a Sanremo: obiettivo di un fotografo cade sulla testa di una spettatrice

SANREMO – L'edizione 2022 del Festival di Sanremo continua a conquistare il pubblico a casa. Sera dopo sera, lo share del Festival della canzone italiana aumenta a dismisura. Questa sera sarà il turno della finalissima e si scoprirà chi trionferà nella città dei fiori. Ieri, invece, è toccato alle cover. E proprio mentre Gianluca Grignani 'sfilava' tra la platea, l'obiettivo di un fotografo è caduto dalla galleria e ha colpito in testa una signora, soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale per alcuni controlli.

Le telecamere dell'Ariston non hanno ripreso l'accaduto, ma chi ha presenziato assicura che “si sono vissuti di grande concitazione”. Fortunatamente, la donna non sembra aver riportato serie ferite e il Festival è andato avanti come da programma.