Elia Frapolli: "La rivoluzione del turismo sostenibile"

di Elia Frapolli

Il primo segnale forte che qualcosa stava cambiando l’ho percepito nel 2018. Avevo partecipato al Caravan Salon di Düsseldorf ed ero rimasto sorpreso dagli enormi passi avanti compiuti dal settore turistico in materia di micro-ricettività. Bolle e cupole trasparenti, alveari in legno, tende sugli alberi, strutture prefabbricate in vetro o in acciaio complete di rivestimenti innovativi e sostenibili.

Già prima della pandemia il mondo stava cambiando e il turismo mutava con lui. È stato proprio in occasione della visita a quella fiera che mi sono reso conto dell’enorme potenziale di questi moduli turistico-ricettivi per una destinazione come il Ticino che vanta un territorio variegato, per lo più boschivo, caratterizzato da un susseguirsi di scenari naturali di straordinaria bellezza.

Questa opportunità è stata colta da Svizzera Turismo (ST) che quello stesso anno ha lanciato il progetto “Pop-up Hotels”, una campagna incentrata sulla creazione di alloggi fuori dal comune in 11 città svizzere: dal Castelgrande di Bellinzona alla dogana di Berna, da una ex cella a Baden fino a un capanno da pesca a Basilea. L’iniziativa ha riscosso molto successo, ma per una serie di motivi la “riconversione” di queste strutture a camere di albergo doveva avere una durata limitata.

L’anno successivo, il 2019, ST ha un’intuizione: dopo aver fatto dormire i nostri ospiti in edifici storici e simbolici, è giunto il momento di creare delle stanze nella natura che permettano di addormentarsi

in luoghi unici e inediti, sotto il cielo stellato. È nato così il progetto Million Star Hotel, in continua

evoluzione, che ha portato alla nascita di oltre 50 camere disseminate in tutto il Paese.

Ho avuto la fortuna di contribuire a lanciare diversi progetti in Ticino legati a questa nuova forma di

ricettività: Momò Bellavista sul Generoso, la Tree Tent al parco San Grato, Night Sky Tamaro e

altri.

La pandemia ha accentuato alcune tendenze già in atto e ne ha presentate di nuove, con un denominatore comune: i viaggi sono e saranno sempre più sostenibili, responsabili e rispettosi dei

luoghi. In un periodo di grandi cambiamenti, i moduli turistico-ricettivi si stanno orientando sempre

più verso soluzioni che rispettino la natura e che siano “reversibili” sul paesaggio.

L’ultimo progetto nato in Ticino è il BirdBox a Curzútt (nella foto di copertina con Frapolli): una nuova, curiosa, forma di alloggio che rappresenta un unicum in Svizzera. I progetti già avviati hanno iniziato a mostrare i loro vantaggi e stanno generando un rapido ritorno degli investimenti, contribuendo al contempo a far conoscere regioni periferiche e meno note. Sono convinto che sia giunto il momento di rivoluzionare il concetto di turismo. Viaggiare significa esplorare posti nuovi e sconosciuti, vivere un’altra dimensione rispetto alla realtà di tutti i giorni. Ma significa anche dare la possibilità ai territori di muovere un’economia circolare virtuosa, per il sostentamento di tutte le attività.