Noè Ponti e Ricky Petrucciani ambasciatori dello sport per Ascona-Locarno Turismo

LOCARNO - Dopo la velocista Ajla Del Ponte, due altri atleti di punta della regione entrano a far parte del dream team dei testimonial di Ascona-Locarno Turismo: si tratta di Noè Ponti, vincitore di uno storico bronzo nei 100 metri delfino alle ultime Olimpiadi, e Ricky Petrucciani, semifinalista, sempre a Tokyo, nei 400 metri e uno dei migliori giovani sprinter europei. L’accordo di collaborazione fra i due sportivi locarnesi e l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) è stata firmato negli scorsi giorni.

Il numero di turisti alla ricerca di vacanze all’insegna dello sport e di attività outdoor cresce di anno in anno e sono una parte essenziale dell’offerta dell’Ente turistico. “La regione ospita strutture di valenza nazionale come il CST di Tenero e manifestazioni sportive di grande richiamo - sottolinea il Direttore operativo dell’OTLMV Benjamin Frizzi - Pensiamo, ad esempio, al Triathlon di Locarno che si svolge il 3 e 4 settembre, o all’Ascona-Locarno Run il 15-16 ottobre. Con Ajla Del Ponte dall’anno scorso, e ora anche con Noè Ponti e Ricky Petrucciani possiamo contare su un vero e proprio dream-team di campioni di casa nostra che ci aiuterà a promuovere al meglio la destinazione presso un pubblico di giovani e meno giovani che amano prendersi cura della propria salute, allenarsi nella natura e fruire delle attività all’aria aperta”.

Oltre alla giovane età e agli eccezionali risultati sportivi sinora ottenuti, ad accomunare Ajla, Noè e Ricky c’è anche una grande carica di umanità e di simpatia. “Col loro modo di essere e stare al mondo rappresentano un esempio positivo, basato sulla dedizione, la capacità di lottare per raggiungere traguardi importanti, senza mai perdere di vista i valori importanti della vita”, commenta Frizzi.

I nuovi ambasciatori sportivi di Ascona-Locarno Turismo si dicono molto orgogliosi di poter rappresentare la loro regione. Petrucciani è legato soprattutto alla Valle Onsernone da ricordi d’infanzia e ad Ascona, dove ha frequentato il Collegio Papio; Noè Ponti porta nel cuore il lago e il Gambarogno, dove è cresciuto e tuttora risiede, oltre a Locarno, dove ha frequentato il liceo e ha ancora diversi amici. Entrambi approfittano delle strutture sportive regionali. Noè, in particolare, ha il campo base per i propri allenamenti al Centro Sportivo di Tenero. “Struttura fantastica. A Tenero – ricorda – ho iniziato la mia attività agonistica a 6 anni e continuo ad allenarmi con il gruppo di Swiss Aquatics Training Base, pur facendo ancora parte della Nuoto Sport Locarno, la società con la quale ho iniziato a nuotare”. Quanto a Ricky, passato dal calcio all’atletica nel 2015 dopo essersi scoperto sprinter di razza, oggi si allena prevalentemente oltre Gottardo. Però, confessa, “se ho la possibilità di stare qui ad allenarmi e di solito succede prima delle gare, frequento molto volentieri il CST di Tenero e lo stadio del Lido di Locarno, che sta a due passi da casa, e a cui è legato il ricordo della mia prima gara. Avevo dodici anni e gareggiavo in una staffetta 5x80 metri come ultimo frazionista. Eravamo ultimissimi, ma ero impaziente di ricevere il testimone e scattare. Mia nonna mi disse poi che sembravo un fulmine, anche se poi siamo arrivati ultimi lo stesso perché il distacco era troppo grande da colmare”.