Coronavirus, sospesi tutti i campionati ticinesi di calcio

GIUBIASCO – Il calcio regionale in Ticino si ferma a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha deciso questa mattina la Federazione Ticinese di Calcio optando per la sospensione delle partite fino (almeno) alla fine del mese di marzo.

Le motivazioni – precisa la FTC in una nota – sono le seguenti:

Notevole aumento dei casi conclamati in Ticino sul nostro territorio e volontà di:

i) di non far si che le nostre quasi 300 gare settimanali (campionato, coppa, amichevoli) e i circa 15mila tesserati siano veicolo di trasmissione del virus.

ii) Non contribuire in nessun modo al sovraccarico dei nostri enti ospedalieri.

Impossibilità, a causa del patrimonio infrastrutture, di garantire il numero di presenze per evento previsto dalle disposizioni sopramenzionate (150 comprese le squadre e i membri dello staff) e dunque la tracciabilità dei presenti