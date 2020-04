FC Lugano, che bel gol! Dona un 'kit di sopravvivenza' ai suoi abbonati over 65!

LUGANO – Ma che bel gesto da parte del FC Lugano! Nonostante, come molti rami della nostra economia, le società sportive non stiano vivendo un bel momento dal punto di vista economico, la società bianconera ha deciso di donare a tutti i suoi abbonati Over 65 un kit per la sopravvivenza.

Ovvero, cibo. Dato che chi ha più di 65 anni non può recarsi a fare la spesa, il Lugano ha pensato di offrire beni come frutta, caffè, pasta, bibite, vino, biscotti.

Il tutto è stato possibile grazie a dei partner locali che hanno appoggiato la società in questa idea (Vini Tamborini, Acqua San Clemente, Schnützengarten, Caffè Chicco d’Oro, Prodega, Panetteria Bignasca, Corriere del Ticino, TITrasloco, AMAG Ticino).

Fra i postini, anche il difensore Fulvio Sulmoni.

Che dire, una vittoria, anche se in campo non si scende da parecchio e chissà se si tornerà prima della fine della stagione.