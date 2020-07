Roger marito innamorato. "Temevo che io e Mirka saremmo diventati infelici e ci saremmo lasciati, invece..."

BASILEA – Si dice che dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. Dietro a Roger Federer c’è sua moglie Mirka, ormai una figura nota agli appassionati di tennis, ombra discreta del tennista elvetico e madre delle loro due coppie di gemelli.

In un’intervista al Times il campione ha speso parole al miele per la moglie, ex tennista pure lei. “È stata meravigliosa in termini di supporto. È stato incredibile con quanta naturalezza si sia allontanata dal tennis dopo essersi ritirata, non ha mai veramente cercato di tornare”, ha spiegato.

Ma Federer aveva qualche timore, soprattutto a causa della lontananza forzata di alcuni periodi. “La mia più grande paura è sempre stata che saremmo diventati infelici e magari ci saremmo lasciati perché non ci vedevamo abbastanza”.

“Fortunatamente non è successo niente di tutto questo. Adoriamo semplicemente il nostro tempo insieme, anche dopo tanti anni nel circuito”, ha concluso, in un’immagine decisamente dolce della sua vita con Mirka.