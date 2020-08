Chiesa "un punto di riferimento" ma non sarà più capitano

LUGANO - Alessandro Chiesa non sarà più il capitano del Lugano, pur continuando a militare nelle fila bianconere e essendo un perno centrale del progetto bianconero. I motivi? La decisione di dare ad altri la possibilità di essere leader, spiega la società in una nota.

Chiesa, che è stato informato negli scorsi giorni, " è stato un capitano esemplare sotto ogni punto di vista. Lo attende d’ora in avanti una nuova responsabilità, restare un giocatore fondamentale per la squadra, un punto di riferimento per i più giovani e un appoggio affidabile e leale per il nuovo capitano".

Chi porterà la fasci? Per il momento, essa ruoterà tra diversi elementi e prima della regular season verrà decretato il nuovo capitano. "Come già occorso nella storia dell’HCL con altri giocatori in passato, l’intenzione è quella di segnare un nuovo inizio, di dare l’opportunità a un altro elemento del gruppo di sviluppare e confermare le sue doti di leadership", aggiunge il club.