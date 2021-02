La SFL sbaglia, il Chiasso tiene pronto il ricorso al TAS

BERNA - Un campionato falsato, scrivono addirittura alcuni media della Svizzera Interna. La Swiss Football League ha combinato un bel pasticcio, che potrebbe portare a ricorsi, i quali potrebbero coinvolgere anche il Chiasso.

I club hanno regole ben precise per comporre il contingente, ovvero la lista dei calciatori utilizzabili. Lo stralcio di un giocatore può avvenire solamente per due motivi: il decesso dello stesso oppure una pandemia che interessi un numero importante di componenti della squadra, tanto da obbligare la società a tesserare un buon numero di volti nuovi per poter scendere in campo (per la cronaca, non è il caso del Coronavirus). Cosa è successo? La SFL ha dato il via libera allo stralcio di due calciatori da parte di Grasshopper e Xamax, ovviamente elementi che non sono, fortunatamente, deceduti, né sono confrontati con pandemie che non siano il Coronavirus.

L'errore, va detto, non è delle società che lo hanno richiesto bensì di chi ha dato l'ok.Il GC ha sostituito il calciatore stralciato con un nuovo acquisto, mentre lo Xamax ha semplicemente tolto dal uso contingente l'infortunato Pasche. Un dato che non passa inosservato è come nella Commissione dei Trasferimenti (organo indipendente della Sfl) figura Vitus Derung, che è stato il responsabile amministrativo del Grasshopper dal 2016 al 2020.

Chi potrebbe far ricorso? Il GC stesso, se la SFL gli impedisse di utlizzare il nuovo tesserato. Ma anche squadre che si sentono svantaggiate dalla possibilità concessa alle cavallette e ai neocastellani. In questo caso, potrebbe entrare in gioco il Chiasso, che è ultimo in classifica proprio a tre punti dallo Xamax. Nicola Bignotti ci ha anticipato che la sua società sarebbe pronta a risvolgersi al TAS di Losanna se lo Xamax tesserasse un calciatore al posto di Pasche, cosa che per ora non è accaduta