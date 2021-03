Ajla Del Ponte ricevuta e festeggiata a Palazzo delle Orsoline

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi a Palazzo delle Orsoline la sportiva ticinese Ajla Del Ponte, congratulandosi per la medaglia d’oro europea di atletica leggera conquistata nelle scorse settimane dalla velocista valmaggese.

Il Governo ha espresso alla 24enne ticinese le proprie felicitazioni per la vittoria del titolo indoor sui 60 metri, ai recenti Campionati europei indoor organizzati a Torun, in Polonia.

L’incontro è stato l’occasione per discutere delle eccellenti prestazioni che Ajla Del Ponte ha inanellato nelle ultime stagioni, con una crescita che a partire dalla scorsa stagione l’ha vista inserirsi nel ristretto gruppo delle migliori interpreti dell’atletica leggera continentale.

Consegnando un omaggio a nome del Consiglio di Stato, il Presidente Norman Gobbi ha colto l’occasione per rivolgere ad Ajla Del Ponte i migliori auguri in vista dei Giochi olimpici di Tokyo 2021 – ovviamente, in attesa di certezze a proposito della situazione pandemica e dell’effettivo svolgimento delle gare.