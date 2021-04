Nibali operato all'Ars Medica. Corsa contro il tempo per partecipare al Giro d'Italia

LUGANO - La strada di Vincenzo Nibali verso il Giro d'Italia è in salita. Il ciclista italiano è stato operato all'Ars Medica di Lugano per ridurre la frattura al radio del polso destro.Sarò una corsa contro il tempo, dato che la manifestazione inizia tra 23 giorni, ma lui ci spera.

L'infortunio è avvenuto a Ponte Tresa, mentre si allenava.

A operarlo è stato il Dottor Ivan Tami, specialista in chirurgia della mano, precisamente con un intervento, perfettamente riuscito, di riduzione e osteosintesi della frattura del radio distale destro, con posizionamento di placca e viti metalliche.

Per il campione ora ci saranno tre giorni di riposo assoluto, poi, se tutto andrà come deve, riferisce Repubblica, potrà cominicare la fisioterapia, attiva e passiva, con un tutore. E sperare in un recupero lampo per essere al via del Giro d'Italia, anche se per ora nessuno si sbilancia su quanto l'obiettivo sia fattibile. Troppi i fattori in gioco.