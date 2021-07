L'Inter a Cornaredo! Amichevole prevista il 17 luglio

LUGANO - Ormai è una classica e torna anche quest'anno! Il Lugano ospiterà l'Inter, in una amichevole di sicuro interesse per i numerosi tifosi del club nerazzurro in Ticino.

Le due squadre si affronteranno nella Lugano Region Cup il 17 luglio alle 20:30 allo Stadio di Cornaredo.

I biglietti della partita sono in vendita da subito nell'online ticketshop di FC Lugano: https://www.eventimsports.de/ols/fclugano/it

L'accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di un certificato covid svizzero con codice QR, oppure di un Green Pass Europeo con codice QR (EU Covid Certificate). Alle entrate sarà inoltre richiesto di presentare un documento di identità corrispondente al nome indicato sul certificato covid. Per ottenere il certificato covid svizzero con codice QR è necessaria una

vaccinazione completa (2 dosi), oppure un test PCR nelle 72h precedenti l’evento, oppure un test antigenico nelle 48h precedenti. Il certificato è da richiedere al momento del test.