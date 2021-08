TOKYO – La staffetta 4x100m femminile svizzera si è guadagnata l'accesso alla finalissima. In semfininale, Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji e Salomé Kora hanno chiuso in seconda posizione di batteria alle spalle della Germania e stabilendo anche il nuovo record nazionale in 42''05.

La finale è in programma domani pomeriggio (ora svizzera).