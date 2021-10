La prima volta di Gilles Wasser. I Mondiali di Duathlon come trampolino di lancio

MENDRISIO – Le valigie sul letto sono ancora vuote, la mente funge da metronomo per scandire i battiti del cuore. Per le aspettative non c’è spazio. Non per il momento, almeno. Per i sogni sì, ma quelli non sono ingombranti e hanno uno spazio tutto loro da riempire. Con il tempo, la passione e perseveranza.

Gilles Wasser, talento del Thriathlon svizzero, è pronto a imbarcarsi per Aviles (Spagna), dove è stato convocato in rappresentazione della Nazionale Svizzera ai Mondiali di Duathlon Under 20. Lì, nelle Asturie, Wasser proverà a tenere alto l’orgoglio elvetico al debutto con la casacca rossocrociata e alla prima esperienza internazionale. Il 7 novembre è la data segnata in rosso sul calendario.

“Questo appuntamento - dice a Liberatv - è la conclusione della mia stagione. Sono stato convocato di sorpresa e non ho potuto prepararmi al top. Darò, come al solito, il meglio di me, ma parto senza nessuna aspettativa. Tutto ciò che viene è tanto di guadagnato”.

“Intendo divertirmi e confrontarmi con un livello elevatissimo. Sarà, inoltre, un buon banco di prova in vista della prossima stagione. L’anno prossimo, infatti, sono in programma diversi appuntamenti, tra cui altre competizioni nazionali e internazionali di triathlon e duathlon", conclude il giovane atleta ticinese.