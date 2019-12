Lo hanno ucciso poi sono andati al bar. Fanno parte di un giro di droga, la vittima aveva problemi con l'alcool

VIGANELLO – Emergono dettagli agghiaccianti sul delitto di ieri, che ha portato alla morte di un 35enne e all’arresto di due uomini. Prima di tutto, stando a La Regione, non sarebbe stata l’unica volta in cui la vittima veniva pestata, dato che la dipendente di un take away ha spiegato di averlo visto poco tempo fa con gli occhi pesti, spiegando di aver fatto pugilato.

Il Corriere del Ticino invece racconta del dopo pestaggio. I due uomini ora in arresto, dopo il violento litigio che ha portato alla morte del giovane, sarebbero addirittura scesi a bere qualcosa nel bar della pensione La Santa, dove è avvenuto il fatto. Prima avevano tentato di pulire la stanza dove tutto è successo.

Poi, rendendosi conto che la scena era troppo compromessa, hanno deciso di chiamare la Polizia. Inizialmente hanno parlato di un arresto cardiaco. Ovviamente non era quello.

I due sono noti per far parte di traffici di eroina e cocaina, mentre a quando pare la vittima aveva piuttosto problemi di alcool.